Croazia-Belgio, disastro Lukaku: sbaglia tre gol a porta vuota, le reazioni social

Incredibile quanto combinato da Romelu Lukaku durante Croazia-Belgio. Entrato nel secondo tempo per provare a conquistare la qualificazione agli ottavi, il centravanti dell’Inter, ancora non al meglio della forma, si rende protagonista di almeno quattro occasioni sbagliate a porta vuota o comunque semplicissime per un attaccante di terza categoria e dunque figurarsi per uno come lui. Prima il palo a portiere battuto, poi il colpo di testa da un metro fuori (gol che sarebbe stato annullato), poi il tiro di stinco da buona posizione, quindi il più surreale, da mezzo metro con la pancia non riesce a buttarla dentro. Di seguito le migliori reazioni social.

Grandissima prestazione della Croazia che si aggiudica il passaggio agli ottavi, migliore in campo il suo difensore Romelu Lukaku — Ange 19 (@itsnotanangel) December 1, 2022

Lukaku si è giocato il passaggio del turno della Croazia — €nzØ (@_ElPrincipe22) December 1, 2022