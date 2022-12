Cristiano Ronaldo, record amaro: primatista di presenze con le nazionali

Cristiano Ronaldo, con 196 apparizioni con la maglia del Portogallo, ha eguagliato il record mondiale di presenze in una nazionale. Dopo essere entrato in campo contro il Marocco nei quarti del Mondiale in corso, CR7 raggiunge il kuwaitiano Bader al-Mutawa. Il cinque volte Pallone d’Oro, che ha 37 anni, ha avuto la sua prima selezione nell’agosto 2003, a 18 anni. Non solo. Il Mondiale in Qatar è il suo quinto ed è l’unico giocatore nella storia ad aver segnato almeno un gol in cinque Mondiali. Ma è un record amaro, perché l’esperienza in Qatar si infrange contro il Marocco ai quarti.