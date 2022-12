Cristiano Ronaldo, è la fine di un’era: relegato in panchina e senza squadra

Finisce così, tra le lacrime, l’avventura di Cristiano Ronaldo al Mondiale di Qatar 2022. Un’eliminazione sorprendente quella del suo Portogallo contro il Marocco ai quarti di finale, ma con tante polemiche derivanti dalla panchina del campionissimo, per decisione del Ct Santos. Basta l’1-0 ai nordafricani per eliminari gli iberici, e per chiudere così la carriera, quantomeno dei Mondiali, di Cristiano Ronaldo. Un CR7 che si trova ad un momento della sua carriera mai toccato, forse il più basso di tutti. Licenziato dalla sua squadra, il Manchester United, in panchina nel match più importante per la sua Nazionale. La fine di un’era per il goleador più importante di sempre, che adesso dovrà capire cosa fare del suo futuro. Molte voci lo portano via dall’Europa con i venti arabi, pronti a ricoprilo di oro. Si parla, tra l’altro di un offerta di più di 200 milioni in 3 anni. Una cifra monstre che, alla fine, potrebbe far pensare questo “punto più basso toccato nella sua carriera”, non sia così male.