Anche il consigliere Fifa Evelina Christillin, intervenuta durante la trasmissione di Rai1 “Il Circolo dei Mondiali”, ha espresso la propria opinione sull’esclusione di Cristiano Ronaldo da Portogallo-Svizzera. “Sicuramente con Santos non si è comportato da sportivo, deve capire che certe gerarchie deve rispettarle anche lui – afferma Christillin – Poi non dimentichiamoci che va in Arabia per 200 milioni, sicuramente non ci fa pena. In questo momento è senza squadra, probabilmente è un capitano scomodo ma non è diverso dagli altri per alcuni comportamenti da tenere.”