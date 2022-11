Costa Rica, Suarez: “Dimentichiamo la sconfitta con la Spagna e troviamo il modo per andare avanti”

Il CT del Costa Rica, Luis Fernando Suarez, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Giappone. Queste le sue parole, che ritornano sul ko subito contro la Spagna: “Non vogliamo ripetere lo stesso risultato che abbiamo ottenuto contro la Spagna. La cosa più importante nel nostro caso è fare un’analisi di tutto ciò che è accaduto; per vedere cosa è successo, cosa abbiamo sbagliato. Se ci sono cose positive dobbiamo tenerne conto. Anche se penso che non abbiamo fatto molte cose positive. Dobbiamo migliorare molto. Dobbiamo assumerci quella responsabilità e la colpa, ma anche il modo per andare avanti è concentrarci sui risultati positivi e dimenticare la sconfitta”.