Costa Rica, Keylor Navas ai tifosi: “Amatemi quando meno me lo merito”

La vittoria contro il Giappone ha restituito il sorriso alla Costa Rica dopo l’esordio con sette reti incasste con la Spagna. Morale alle stelle anche per Keylor Navas. L’estremo difensore del Psg, dodicesimo di Donnarumma in Francia, ha affidato il suo pensiero sui social, con un riferimento neanche troppo velato alle critiche della prima gara: “Grazie a tutti per l’appoggio. Amatemi quando meno me lo merito perché sarà quando ne avrò più bisogno”, ha scritto sul suo profilo l’ex Madrid.