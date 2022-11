Costa Rica, il ct Suarez non teme la Germania: “Gara difficile, ma vogliamo gli ottavi”

Luis Fernando Suarez, ct della Costa Rica, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “Siamo consapevoli della difficoltà della gara. Ce la vedremo contro un avversario forte, determinato a centrare la qualificazione agli ottavi. Anche noi però vogliamo superare il girone. Ci auguriamo un risultato positivo“. L’uomo ha poi aggiunto: “Non ho ancora deciso la formazione, forse farò dei cambiamenti dopo l’ultimo allenamento. Sarà importante evitare la loro pressione alta e gestire il pallone con lucidità“.