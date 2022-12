Corea del Sud, Sergio Costa: “Dedicata a Paulo Bento: se lo merita”

Sergio Costa ha parlato dopo la vittoria contro il Portogallo con cui la Corea del Sud ha staccato il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Questo il commento del vice del commissario tecnico Paulo Bento, oggi fuori per squalifica: “Siamo molto felici, ce la siamo meritata con tutto quello che abbiamo fatto in queste tre partite. Dedichiamo questa vittoria al popolo sudcoreano che ci sostiene, ai giocatori e al mister Paulo Bento, se lo merita. Probabile ottavo contro il Brasile? E’ un bel problema, ora pensiamo a riposare. Dopo prepareremo la partita come tutte le altre, studiando i punti deboli e i punti di forza, adattanto le nostre caratteristiche a quello che potrebbe essere l’andamento della gara”.