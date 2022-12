Corea del Sud-Portogallo, telecronisti coreani impazziti al gol qualificazione di Hwang (VIDEO)

di Giorgio Billone

I telecronisti coreani impazziscono al gol di Hwang che vale la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. In Corea del Sud-Portogallo l’epilogo è thriller con il gol di Hwang su assist di Son in pieno recupero: vale la vittoria della partita, ma anche la possibilità di arrivare secondi nel girone. E i commentatori asiatici si scatenano nel commento della rete, ecco il video in alto.