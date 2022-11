Corea del Sud: il Ct Bento espulso sul finale, salterà il Portogallo

Al termine del match contro il Ghana, Paulo Bento, ct della Corea del Sud è stato espulso dall’arbitro Taylor. Il tecnico portoghese era entrato in campo protestando contro il direttore di gara per aver fischiato la fine della partita prima di un calcio d’angolo per la selezione coreana. Pertanto il selezionatore non sarà in panchina venerdì proprio contro il Portogallo.