Combinazioni Argentina: agli ottavi se… E occhio allo spauracchio Francia

A 90 minuti più recupero dagli ottavi di finale, l’Argentina è padrona del proprio destino. Messi e compagni sfideranno infatti la Polonia nel match valido nella terza ed ultima fase a gironi della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, per l’Albiceleste era tutt’altro che scontato qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. La vittoria contro il Messico ha invece dato nuova linfa ai ragazzi del ct Scaloni, più determinati che mai a proseguire il loro percorso mondiale. Andiamo a scoprire insieme tutte le combinazioni secondo le quali l’Argentina si qualifica agli ottavi di finale.

Argentina agli ottavi se:

Batte la Polonia

Pareggia contro la Polonia e Messico-Arabia Saudita termina in pareggio

Pareggia contro la Polonia ed il Messico non batte l’Arabia Saudita con più di due gol di scarto

L’Argentina dovrà dunque osservare attentamente anche l’altra sfida del proprio girone, che metterà di fronte Arabia Saudita e Messico. In caso di eventuale pareggio, infatti, potrebbe essere la differenza reti a risultare decisiva. Non va inoltre dimenticato che chiudere il girone al primo o al secondo posto fa tutta la differenza del mondo. La prima classificata sfiderà infatti agli ottavi l’Australia, mentre la seconda se la vedrà contro i campioni in carica della Francia, avversaria che nessuno vorrebbe pescare. Se è vero che qualificarsi resta l’obiettivo primario, sarebbe fondamentale anche evitare di complicarsi la vita passando da seconda. Per scoprire come andrà a finire, non resta che attendere di scoprire l’esito delle gare in programma alle ore 20:00