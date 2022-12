Cheddira: “Felice di aver risposto alla chiamata del Marocco, quarti traguardo storico”

Walid Cheddira, fresco di qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 con il Marocco, ha rilasciato un’intervista a ‘La Repubblica‘: “Ho il doppio passaporto ed avrei potuto giocare anche con l’Italia. Quando ho ricevuto la chiamata del ct Regragui, però, ho percepito grande fiducia ed ho accettato. Sono davvero felice“. L’attaccante ha poi commentato i minuti finali contro la Spagna: “Peccato per il mancato gol. Non sono riuscito a trovare l’attimo e i loro difensori sono molto bravi. La qualità si sente eccome, ma ci siamo qualificati lo stesso. Si tratta di un traguardo storico, ma pensiamo già alla prossima gara“. Infine, un pensiero sul Bari: “L’ho seguito in queste settimane. Pur essendo lontano, non faccio mancare il mio supporto“.