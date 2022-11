Caso ‘One Love’, Uli Hoeness: “La Federcalcio tedesca non ha avuto coraggio con la Fifa”

Secondo Uli Hoeness, ex calciatore e presidente onorario del Bayern Monaco, la Federcalcio tedesca non ha “avuto il coraggio di affrontare la Fifa” sul caso della fascia ‘One Love’, che Neuer non ha indossato dopo l’invito della Dfb ad astenersi per evitare sanzioni. “Sarebbe stato davvero necessario, perché per me Gianni Infantino è un grande disastro per il calcio mondiale”, ha detto alla televisione tedesca Rtl Hoeness. Indossare la fascia sarebbe stata “una meravigliosa opportunità per dirgli: ‘Siamo arrivati ​​​​a questo punto e non un altro passo’. Sfortunatamente la Dfb ha perso questa opportunità”. All’esordio mondiale contro il Giappone, Neuer ha indossato il braccialetto specificato dalla Fifa, con la scritta “No discrimination”, che dovrebbe mostrare il rifiuto di qualsiasi tipo di discriminazione. “Sono andati molto lontano con l’annuncio per essere coerenti, per continuare con il tema. E alla fine non l’hanno fatto”, ha criticato Hoeness.