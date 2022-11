Canelo si scusa con Messi: “Mi sono lasciato trasportare, mi scuso con tutti gli argentini”

“In questi ultimi giorni mi sono lasciato trasportare dalla passione e dall’amore che provo per il mio Paese e ho fatto commenti fuori luogo per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e questa volta è toccato a me”. Questo il messaggio che Canelo Alvarez ha pubblicato sul proprio profilo Twitter per chiudere una volta per tutte la questione legata al video che sembrava ritrarre Lionel Messi mentre pestava volontariamente una maglia del Messico.

IL FATTO

L’INTERVENTO DI FABREGAS