Canada, Herdman: “Fiero dei ragazzi: ora quattro anni per colmare gap”

John Herdman ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Marocco ai Mondiali 2022. Il Canada lascia il Qatar con zero punti al termine del Gruppo F. Questo il commento del commissario tecnico dei nordamericani: “Sono fiero di quello che hanno mostrato questi ragazzi. Tornare a casa fa male ma non c’è una partita di cui non andiamo orgogliosi. Ce la siamo giocata in ogni gara, era il primo Mondiale a cui partecipavamo in 36 anni. C’è un gap qualitativo a tutti i livelli e stiamo cercando di colmarlo. Continueremo a imparare a livello di struttura organizzativa, di staff tecnico e di rosa e torneremo più forti. Abbiamo davanti quattro anni per costruire e questo era il primo passo. Qui abbiamo scoperto che questa squadra ha qualità e che può giocarsela con le altre”.