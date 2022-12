Camerun, Song filmato mentre parla di Onana: “Si è messo a piangere, non ho tempo per lui”

Si allarga di un nuovo capitolo il caso Andre Onana. L’estremo difensore dell’Inter e del Camerun è stato escluso a Mondiale in corso per una discussione con il Ct Rigobert Song. Quest’ultimo, filmato di nascosto nel quartier generale del Camerun, ha rivelato dei dettagli della discussione: “Ho detto ad Onana che non avrei voluto lavorare con lui ed ha iniziato a piangere. Gli ho detto: ‘Mio piccolo, non ho tempo per questo. Sto preparando una partita. Ieri ti ho chiamato e non sei venuto’. Con Aboubakar, Choupo-Moting, Zambo (Anguissa, ndr), gli altri leader del gruppo, posso parlare. In allenamento fa il suo show. Durante le partite gioca con i rischi. Gli ho detto: ‘Passa la palla ai lati, smettila di correre rischi, possiamo perdere’. E lui mi ha detto: ‘Non voglio parlare con te, sto facendo la mia parte’. In hotel invece di venire a parlarmi va dal presidente (Eto’o, ndr). Lui lo ha mandato non so dove”, ha aggiunto Song nel video subito virale sui social.

