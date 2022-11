Camerun, Song: “Bisogna rivedere i dettagli dopo la sconfitta. Al Mondiale tutto è possibile”

Rigobert Song, Ct del Camerun, ha parlato ai microfoni della FIFA dopo la sconfitta contro la Svizzera, nel match di esordio ai Mondiali in Qatar: “Siamo stati delusi, volevamo di più, ma si sa, il calcio di alto livello riguarda i dettagli. C’è stato un rilassamento e abbiamo subito gol. In termini di gioco abbiamo provato a produrre, abbiamo avuto occasioni che non siamo riusciti a realizzare, questo è il calcio“. Poi ha concluso: “Sappiamo che tutto è possibile, dobbiamo rimanere concentrato dall’inizio alla fine”.