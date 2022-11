Clamoroso quanto sta vivendo la Nazionale di calcio del Camerun, che ha da poco riferito l’esclusione del portiere dell’Inter André Onana dalla rosa per motivi disciplinari. Un colpo di scena incredibile, che arriva a poco più di un’ora dal fischio d’inizio della partita che la squadra africana giocherà contro la Serbia, valida per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. A riferirlo è una fonte della Federcalcio camerunense, che ha spiegato: “Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po’ la vita”. Il Camerun dovrà quindi fare a meno del suo portiere titolare in una partita quasi cruciale, dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera. Al suo posto ci sarà Devis Epassy, che gioca ad Abha, in Arabia Saudita.

LA PRIMA REAZIONE DI ONANA