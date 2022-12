Camerun, Onana polemico: “Dire la verità è un atto rivoluzionario”

“In un mondo dove la menzogna è la cosa che conta di più, dire la verità è un atto rivoluzionario. Ma alla fine, il tempo rimette tutto a posto”. Sui propri account social, il portiere dell’Inter, André Onana, ha ancora una volta attaccato – in modo più o meno velato – il ct del Camerun Rigobert Song, che aveva escluso l’estremo difensore dalle ultime due partite del girone ai Mondiali di Qatar 2022 per via di incomprensioni tecnico-tattiche e forse di un diverbio. Tante le voci negli ultimi giorni e a questo punto Onana ha voluto lanciare un messaggio chiaro.