Camerun-Brasile 1-0, Dani Alves: “Non ci sono rivali deboli, ci serva da lezione”

“È stata un’amichevole per gli ottavi? No, nelle amichevoli hai poco da perdere, alla Coppa del Mondo no. Richiede uno sforzo maggiore, il margine d’errore diminuisce. Ora pensiamo a preparare bene questa sfida, sarà una partita completamente diversa”. Queste le parole di Dani Alves, terzino del Brasile, dopo la sconfitta contro il Camerun: “Non c’è mai una rivale debole, la lezione è che dobbiamo rimanere concentrati per tutto l’arco della partita. Speriamo che con la lezione di oggi capiremo dove siamo e cosa è necessario fare per poter andare avanti”.