Brescia-Reggina, Inzaghi: “Abbiamo comandato il gioco. Voglio lo stadio pieno”

“Venire qui e comandare il gioco contro il Brescia non è cosa semplice. Sono molto felice di quanto fatto dalla mia squadra. Ora mi auguro di vedere il nostro stadio pieno alla prossima partita. Questo gruppo mi sorprende ogni giorno: sono veramente felice di allenare questo team”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi dopo il successo in trasferta contro il Brescia. “Promozione? Il Genoa, il Cagliari e il Parma sono corazzate. Noi qui dovevamo ripartire quest’anno, cercando di centrare i play-off. Ora stiamo facendo un grande lavoro e sono molto orgoglioso ma ancora non abbiamo fatto niente”, ha aggiunto Inzaghi.