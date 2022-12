Brasile, un gatto interrompe la conferenza stampa di Vinicius (FOTO)

Simpatico siparietto durante la conferenza stampa di Vinicius Junior, nel ritiro del Brasile a pochi giorni dai quarti di finale del Mondiale. Un gatto è improvvisamente salito sul bancone, scatenando l’ilarità dei presenti e in particolar modo del calciatore verdeoro, come si può notare nello scatto pubblicato da Espn.

A cat climbed on the table during Vini's press conference 😂 pic.twitter.com/SycdEtKB8B

— ESPN FC (@ESPNFC) December 7, 2022