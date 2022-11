Brasile, tre giocatori rischiano forfait contro Svizzera per un virus

Il Brasile rischia di perdere altri pezzi in vista della sfida di questo pomeriggio contro la Svizzera, valida per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Come riporta Goal, infatti, almeno tre giocatori sono alle prese con un virus che ha causato sintomi simil-influenzali a diversi membri del gruppo squadra. In particolare, per la partita contro gli elvetici i giocatori più a rischio di esclusione forzata sono Alisson, Paquetà e Antony. Ulteriore grattacapo, quindi, per il ct Tite, che deve già fare i conti con l’assenza di Neymar e Danilo.