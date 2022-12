Brasile, Tite: “Pelè è l’unica persona ad avermi fatto tremare prima di un saluto”

Il commissario tecnico del Brasile, Tite, nel corso della conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Corea del Sud, ha parlato del fenomeno verdeoro Pelé, ricoverato in ospedale a San Paolo: “Penso sia l’unica persona ad avermi fatto tremare prima di un saluto. Tremavo per l’emozione e i sentimenti che provavo. Era il 2018, ero seduto e mi hanno detto di andare ad abbracciare Pelé. A quel punto mi sono alzato e tremavo, le mie mani sudavano e i battiti aumentavano, dentro di me pensavo che avevo l’occasione di complimentarmi con il grande Pelè, una leggenda umana. Gli mando tutto il nostro affetto”.

Anche l’assistente dell’allenatore, Cesar Sampaio, ha spesso belle parole per O’Rei: “Ho avuto la fortuna di ricevere la benedizione di Pelé, sono cresciuto nel suo Santos. Chiedo a tutti voi, al di là delle religioni, di pregare per lui”.