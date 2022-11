Brasile, Tite: “Neymar? Credo tornerà a giocare in questa Coppa”

Tite ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Brasile-Svizzera, secondo match della fase a gironi ai Mondiali 2022 in Qatar per la Nazionale sudamericana. Inevitabile il commento sulle condizioni di Neymar da parte del CT: “Non mi sono reso conto subito di ciò che era accaduto. Comunque, anche se dal punto di vista clinico non sono il più indicato a parlare, credo che sia lui che Danilo torneranno a giocare in questa Coppa. Intanto è meglio andare avanti giorno per giorno”.