In Brasile è già corsa al successore di Tite, che ha annunciato l’addio alla panchina della Selecao dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Qatar 2022 contro la Croazia. Il sito globoesporte ha lanciato un sondaggio in cui si chiede ai tifosi verdeoro quale nome vorrebbero per il ruolo di prossimo commissario tecnico del Brasile. Sondaggio che vede vincitore Pep Guardiola, seguito da Abel Ferreira e Jorge Jesus. Gli altri nomi proposti dal sondaggio sono quelli di Dorival Junior, Fernando Diniz, Renato Gaucho, Cuca, Rogerio Ceni, Mano Menezes e Jorge Sampaoli.