Brasile-Svizzera, Danilo va in panchina nonostante l’infortunio

“Farò di tutto per giocare anche solo un minuto al Mondiale”. Lo aveva scritto Danilo dopo l’infortunio che mette a rischio la sua presenza nelle prossime gare del torneo iridato del Qatar col Brasile. Per ora il difensore della Juventus si limita a fare il leader e seguire dalla panchina la partita contro la Svizzera di Richarlison e compagni. Col numero 2 sulle spalle, lo juventino è nel referto e seguirà il match da bordocampo al contrario di Neymar, anche lui infortunato. La stella verdeoro non sarà in panchina.