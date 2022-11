Brasile-Serbia, Tite: “La squadra è cresciuta nella ripresa, Neymar farà altre partite”

Il ct del Brasile, Tite, ha parlato dopo il successo del 2-0 contro la Serbia all’esordio ai Mondiali di Qatar 2022: “Ci sono state diverse partite all’interno di questo match. Vittoria nel complesso convincente, ma nel primo tempo non ci siamo espressi sui nostri livelli. Nella ripresa invece la squadra è cresciuta parecchio ed abbiamo avuto innumerevoli chance per segnare“. Infine, su Neymar: “Sono sicuro che farà altre partite in questo Mondiale. Malgrado il dolore, è rimasto in campo perché la squadra aveva bisogno di lui. Non a caso è stato protagonista in entrambi i gol“.