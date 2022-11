Brasile-Serbia, infortunio per Danilo: il terzino della Juventus stringe i denti nel finale

Infortunio per Danilo nel finale di Brasile-Serbia. Nessun cambio più a disposizione per Tite, e così il terzino della Juventus deve stringere i denti, ma si trascina in campo a fatica, quindi dopo due minuti si accascia a terra e si rialza dolorante. Da capire se si tratta soltanto di crampi o se è un infortunio di entità più importante, saranno decisive le prossime ore e gli esami ai quali verrà eventualmente sottoposto il giocatore.