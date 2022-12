Brasile, il pensiero di Tite per Pelé: “Gli auguro tanta salute”

Tite, ct del Brasile, ha messo per un attimo da parte i Mondiali di Qatar 2022 per dedicare un pensiero a Pelé. La leggenda del calcio non sta vivendo un periodo semplice per via delle sue delicate condizioni di salute, ma tutto il Brasile gli ha dimostrato tanta solidarietà. Tra questi lo stesso Tite, che ha detto: “Auguro a Pelé tanta salute, i nostri pensieri sono per lui. E’ il nostro maggior rappresentante, un extraterrestre arrivato sulla terra“.