Brasile, Pelè si complimenta con Neymar: “Ti ho visto crescere ed ora mi hai raggiunto”

Pelè si è complimentato con Neymar per aver eguagliato il suo primato di gol in nazionale. Nonostante la delusione per l’eliminazione del Brasile, l’attaccante del Psg ha segnato il suo 77esimo gol con la ‘amarelinha’ agganciando proprio O Rey, con l’unica differenza che l’ex numero 10 lo ha fatto in 91 partite (media 0,84), mentre Neymar ne ha impiegate 124 (media 0,62).

“Ti ho visto crescere, ho fatto il tifo per te ogni giorno e finalmente posso farti i complimenti per aver eguagliato il mio numero di gol con la Seleçao – ha dichiarato Pelè sui social direttamente dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo dov’è ancora ricoverato -. Noi due sappiamo che questo è molto più di un numero. Il nostro maggior dovere, come atleti, è di ispirare i nostri colleghi di oggi e le prossime generazioni e, soprattutto, ispirare tutti coloro che amano il nostro sport”.