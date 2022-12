Brasile, Pelé ringrazia la squadra per omaggio dopo Corea del Sud

Anche se dal letto d’ospedale, Pelé aveva annunciato che avrebbe seguito e supportato il Brasile nella sfida contro la Corea del Sud valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Partita brillantemente vinta dalla Seleçao per 4-1. O Rey, sul proprio profilo Instagram, ha quindi pubblicato una serie di immagini, ringraziando la squadra del ct Tite per l’omaggio riservatogli al termine della partita, quando i giocatori hanno esposto uno striscione con il nome di Pelé e una sua immagine per dimostrare la propria vicinanza.