Brasile, Paquetà: “Il dolore che mi ha ferito di più, c’è disperazione”

“Di tutti i dolori che ho avuto nel calcio senza dubbio questo è quello che mi ha ferito di più. E’ una sensazione inspiegabile di dolore, tristezza, disperazione”. All’indomani della clamorosa eliminazione ai rigori contro la Croazia, Lucas Paquetà esprime tutta la sua disperazione per l’eliminazione del Brasile con un post su Instagram. “C’è gratitudine e orgoglio per questo gruppo. Volevamo troppo vincere il titolo, lo meritavamo troppo, in ogni sguardo e parola il nostro sogno era lì. Non ce l’abbiamo fatta. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, è stato unico vedere il Brasile vibrare di nuovo e remare tutti insieme nella stessa direzione! Guariremo da questo dolore e quando guarirà, torneremo più forti. Il sogno è stato rimandato, ma lui è ancora vivo dentro il nostro cuore”.