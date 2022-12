Brasile, Neymar saluta Tite: “Grazie di tutto, sei uno dei migliori allenatori che ho avuto”

“Ti conoscevo come coach e sapevo già che eri molto bravo ma come persona sei molto meglio. Mi hai incontrato e sai chi sono e questo è ciò che conta per me. Scrivo qui per ringraziarti apertamente di tutto, di tutti gli insegnamenti che ci hai dato… e sono tanti. Sarai sempre uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto o che mai avrò, ti sosterrò sempre”. Così Neymar nel lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram per salutare Tite, il ct dimissionario del Brasile dopo l’uscita ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. A proposito di ciò, la stella del Psg ha aggiunto: “Abbiamo avuto momenti bellissimi ma abbiamo anche avuto momenti che ci hanno fatto molto male e quest’ultimo ci farà male per molto tempo. Meritavi di essere incoronato con questa Coppa, ce lo saremmo meritati tutti, per tutto quello che abbiamo fatto e per tutto quello a cui abbiamo rinunciato per provare a realizzare il nostro sogno più grande. Ma Dio non ha voluto così, pazienza. Dio ci ha dato tutto”.