Brasile, Neymar pubblica messaggi dopo eliminazione contro Croazia: “Voglio dimostrare nostra unione e impegno”

“Voglio mostrare quanto volevamo vincere e quanto siamo uniti. Ho deciso di pubblicare, senza il loro permesso, i messaggi per far vedere quanto volevamo vincere e quanto siamo uniti”. Così Neymar nella didascalia di un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui si possono vedere alcuni dei messaggi privati che si sono scambiati i giocatori del Brasile dopo l’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali contro la Croazia. “Mi sento molto triste – ha aggiunto la stella brasiliana -, ma dobbiamo essere più forti e sono sicuro che, con il supporto di tutti i tifosi, torneremo più forti. Sono brasiliano con molto orgoglio, con tanto amore”. Tra i messaggi pubblicati, spicca quello di Thiago Silva, che al compagno di Nazionale aveva scritto: “Fratello, è più incasinato di quanto immaginassi, davvero. Non lo sopporto. Non posso credere che abbiamo perso. Non ci posso credere. Ogni volta che lo ricordo mi viene voglia di piangere”.