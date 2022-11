Brasile, Neymar preoccupa: distorsione alla caviglia, ancora la maledizione (FOTO)

Ancora la maledizione dei Mondiali su Neymar. Già, perché la caviglia della stella del Brasile preoccupa un intero paese, visto che si è gonfiata in modo preoccupante. Il primo bollettino medico parla di distorsione alla caviglia, e da questo si spiega il rigonfiamento. Nelle prossime ore dovrebbe sgonfiarsi e a quel punto sarà possibile capire se il giocatore sarà a disposizione per la Svizzera, se dovrà saltare una o più partite oppure se, clamorosamente, il suo Mondiale è finito qui. Tra le lacrime e lo sconforto, nella disperazione del popolo verdeoro che mai come questa volta pensa di poter raggiungere la sesta stella. In basso la foto.