Brutte notizie in casa Brasile. Neymar e Danilo saranno indisponibili per le prossime due partite della selezione Verdeoro in Qatar, lunedì contro la Svizzera e venerdì contro il Camerun. I due si sono infortunati nel match d’esordio contro la Serbia, e nella giornata di oggi si sono sottoposti a esami specifici iniziando già le sessioni di fisioterapia. Danilo ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, così come Neymar ma alla caviglia destra.