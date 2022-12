Brasile, Mondiale finito per Alex Telles e Gabriel Jesus

Perdite importanti in casa Brasile in vista della fase finale del Mondiale 2022 in Qatar. Alex Telles e Gabriel Jesus infatti non potranno continuare la propria avventura iridata, per via degli infortuni subiti nel match contro il Camerun. Per Gabriel Jesus lesione al ginocchio destro, con un recupero previsto in tre/quattro settimane. Alex Telles ha subito poi sempre una lesione al ginocchio destro, ma più grave e dunque sarà necessaria un intervento.