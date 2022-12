Brasile, maxi-tatuaggio sulla schiena per Richarlison: ci sono Ronaldo, Pelé e Neymar (FOTO)

Tra i protagonisti del Brasile ai Mondiali di Qatar 2022 spicca sicuramente Richarlison, miglior marcatore della sua nazione con tre gol. Nonostante l’amara eliminazione ai quarti di finale contro la Croazia, l’attaccante del Tottenham ha comunque trovato il modo per sorridere. Tornato in patria, si è consolato con un tatuaggio che, per usare un eufemismo, non è passato inosservato. Richarlison ha infatti deciso di tatuarsi sulla schiena tre volti: il suo e quello di due leggende del calcio brasiliano come Ronaldo il Fenomeno e Neymar. A completare l’opera, un ragazzo col maglia numero 9 del Brasile dello stesso Richarlison ed il messaggio “Hai fatto sorridere il Brasile“, inviatogli da Pelé. Di seguito la foto del tatuaggio.

Richarlison's got some new ink 👀🇧🇷 pic.twitter.com/GAIjZtOjTY — ESPN UK (@ESPNUK) December 14, 2022