Brasile, invito della Conmebol: “Cambiate stelle Mondiali in cuori per Pelé”

Il Brasile è ancora alle prese con il recupero dalla cocente delusione dell’uscita ai quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022, e deve ora fare i conti con un invito decisamente bizzarro da parte della Conmebol. La Confederazione sudamericana, tenuto conto del delicato momento che sta vivendotra i numerosi problemi di salute, ha chiesto alla CBF, la Federcalcio carioca, di convertire in cuori tre delle cinque stelle che raffigurano i Mondiali vinti. Infatti, O Rey è stato protagonista nei primi tre successi iridati, ed “è in onore di questo evento senza precedenti che la Confederazione calcistica sudamericana propone alla Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) di cambiare tre delle cinque stelle della Coppa del Mondo che appaiono sul petto della loro maglia con tre cuori, in onore di Pelè”, si legge nella dichiarazione della Conmebol, che fa poi i suoi migliori auguri alla leggenda del calcio, ricoverata “dal 29 novembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove si sta riprendendo in modo soddisfacente da un’infezione polmonare, secondo i medici”.