Il Brasile è stato eliminato dalla Croazia ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una delusione immensa per tutto il popolo brasiliano e per la Selecao, con Neymar che dopo i rigori è scoppiato in lacrime in mezzo al campo. E’ proprio lui il grande sconfitto di questo primo quarto di finale, con la Coppa del Mondo che perde anzitempo uno dei suoi grandi protagonisti.

Le lacrime di Neymar