Brasile-Croazia: Alex Sandro torna a lavorare in gruppo

Alex Sandro è tornato a lavorare con il resto del gruppo in vista di Brasile-Croazia, incontro valevole per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Il terzino bianconero sembra aver smaltito il problema all’anca manifestato negli ultimi giorni. Il commissario tecnico Tite, tuttavia, dovrebbe farlo partire dalla panchina, con l’altro juventino Danilo dirottato sulla sinistra e Militao sulla fascia destra.