Brasile, confermate le assenze di Neymar, Danilo e Alex Sandro contro il Camerun

Il medico della nazionale del Brasile, Rodrigo Lasmar, ha comunicato chi non sarà a disposizione per la sfida contro il Camerun che chiuderà il Gruppo G venerdì. Neymar ha continuato a fare fisioterapia nonostante un breve attacco febbrile. Mancheranno anche i due juventini: il terzino destro Danilo, anche lui alle prese con un infortunio alla caviglia, e il terzino sinistro Alex Sandro, che ha dovuto lasciare la partita di lunedì per un infortunio muscolare.