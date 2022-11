Brasile, Casemiro: “Felice per il gol decisivo, siamo stati pazienti e bravi a sfruttare l’occasione giusta”

Il centrocampista del Brasile, Casemiro, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Svizzera, la seconda consecutiva al Mondiale per i verdeoro. Queste le sue parole: “Nella prima partita ho colpito la traversa, oggi sono stato felice per il gol, ma la cosa più importante era segnare per vincere questa partita. Prima di iniziare questo Mondiale sapevamo che il girone sarebbe stato tosto. La Serbia è una squadra solida, che sa proporre bene il suo gioco. Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita ancora più dura. Siamo stati pazienti, in una partita davvero ragionata, anche nei minimi dettagli. Sapevamo però che avremmo avuto l’occasione per passare in vantaggio”.