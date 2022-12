Bobo Tv registrata per la finale Argentina-Francia, Tapiro d’Oro a Christian Vieri

Non si è placata la polemica intorno all’ultima puntata della Bobo Tv dedicata ai Mondiali di Qatar 2022 e trasmessa sulla Rai. In molti, infatti, si sono accorti e lamentati del fatto che fosse stata registrata in mattinata prima della finale, sia nella versione andata in onda sul trionfo dell’Argentina, che in quella in cui si era parlato di un ipotetico successo della Francia. A questo punto, inevitabile la visita da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che ha consegnato un Tapiro d’Oro a Christian Vieri, il secondo in pochi giorni: “È vero, per problemi tecnici abbiamo dovuto registrare il contributo prima della partita. Esiste anche il video che avrebbero trasmesso in caso di vittoria della Francia, li abbiamo dovuti realizzare entrambi la mattina. È stata comunque una grande emozione, la finale più bella della storia delle finali”.