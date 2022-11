Belgio-Marocco, gol di Sabiri: il trequartista della Sampdoria entra e segna, male Courtois (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Il gol di Abdelhamid Sabiri in Belgio Marocco. In vantaggio la squadra nordafricana grazie al trequartista della Sampdoria, che entra e segna beffando Courtois che sbaglia tutto e prende gol da una punizione laterale. Pasticcio del portiere ed è 0-1 a sorpresa, in difficoltà i belgi che stanno faticando tantissimo. Di seguito e in alto ecco le immagini della rete.