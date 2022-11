E’ stato assegnato a Romain Saïss il secondo gol del Marocco nel match contro il Belgio, valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022 e vinto dai marocchini per 2-0. Non è stato quindi Sabiri a firmare il raddoppio ma il 32enne, che ha trovato la deviazione vincente su punizione laterale del trequartista della Sampdoria al 73′.