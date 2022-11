Belgio-Marocco 0-2, Regragui: “Siamo contenti, ma ora testa al Canada”

“Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre del mondo. Se non avessimo dato il 100%, non saremmo riusciti a fare risultato”. Questa tutta la soddisfazione di Walid Regragui, ct del Marocco, dopo la grande vittoria per 2-0 contro il Belgio nella seconda giornata ai Mondiali di Qatar 2022. “Il nostro pubblico ci ha aiutato, ma non è ancora finita. Ci resta ancora il Canada, speriamo di recuperare tutti i giocatori e di qualificarci – ha aggiunto l’allenatore – Oggi non abbiamo ottenuto nulla. Abbiamo motivi per essere contenti, ma dobbiamo continuare a giocare a questo livello”.