“Lukaku oggi si è allenato in gruppo, vedremo adesso come reagirà il suo corpo”. Così il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, in conferenza stampa all’indomani della vittoria contro il Canada sulle condizioni di Romelu Lukaku. Dunque l’attaccante dell’Inter potrà giocare alcuni minuti già nel prossimo impegno contro il Marocco: “Non credo che sia pronto per partire dall’inizio contro il Marocco, ma sembra stare bene e sono contento di rivederlo agli allenamenti collettivi”.