Belgio, Doku: “Non solo Lukaku il colpevole. Siamo tutti delusi”

Jeremy Doku, attaccante del Belgio, ha parlato in conferenza dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto contro la Croazia, che ha sancito l’uscita di scena dai Mondiali in Qatar. “È un peccato che sia finita, volevamo andare molto avanti in questi Mondiali, per noi e per il popolo belga. Siamo tutti delusi, abbiamo giocato bene ma è mancato qualche cosa. Abbiamo avuto diverse occasioni ma siamo stati sfortunati. Lukaku? Ha avuto buone chance ma non è solo lui colpevole, lo siamo tutti”.